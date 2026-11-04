Beşiktaş\'ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı! Orkun Kökçü detayı

Beşiktaş'ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı! Orkun Kökçü detayıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı nedeniyle son 4 maçta oynamayan Orkun Kökçü, Celtic maçının kadrosunda yer aldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın TSİ 23.00'da İskoçya ekibi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
ORKUN KÖKÇÜ KADRODA
Hoffenheim ile oynanan maçta sakatlanan ve sakatlığı nedeniyle son 4 maçta oynamayan milli orta saha Orkun Kökçü, Celtic maçının kadrosunda yer aldı.
KAMP KADROSUNDAKİ İSİMLER
Müsabaka öncesinde siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy."
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