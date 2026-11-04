Beşiktaş'ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı! Orkun Kökçü detayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş'ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı! Orkun Kökçü detayı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş\'ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı! Orkun Kökçü detayı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş\'ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı! Orkun Kökçü detayı
Haber Videosu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı nedeniyle son 4 maçta oynamayan Orkun Kökçü, Celtic maçının kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın TSİ 23.00'da İskoçya ekibi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

ORKUN KÖKÇÜ KADRODA

Hoffenheim ile oynanan maçta sakatlanan ve sakatlığı nedeniyle son 4 maçta oynamayan milli orta saha Orkun Kökçü, Celtic maçının kadrosunda yer aldı.

KAMP KADROSUNDAKİ İSİMLER

Müsabaka öncesinde siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy."

Orkun KökçüBeşiktaşCelticFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Emre Belözoğlu’nun ekibi belli oldu Tam 11 isim var Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var
Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde gerilim Ailesi tabutu bırakmadı Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
CHP’de bir belediye başkanı daha istifa etti Görevine bağımsız devam edecek CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti! Görevine bağımsız devam edecek
Trump’ın seçim hezimeti sonrası Rusya’dan ilk yorum Trump'ın seçim hezimeti sonrası Rusya'dan ilk yorum
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
17:28
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
17:15
Fenerbahçe’de Çağrı Balta’dan olay hareket Formasını çıkarıp gitti
Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti
17:07
Neler oluyor Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:49
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
16:29
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:44:27. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı! Orkun Kökçü detayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android