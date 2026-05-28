Beşiktaş'la görüşen Filipe Luis'in yeni takımı belli oldu

28.05.2026 16:22
Beşiktaş'a görüşmelerde bulunduğu Filipe Luis'ten kötü haber geldi. Monaco, teknik direktörlük görevi için Filipe Luis ile anlaşma sağladı. Brezilyalı çalıştırıcının, Fransız ekibiyle Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni hoca arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlıların teknik direktör adayları arasında yer alan dünyaca ünlü isim Filipe Luis ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 

BEŞİKTAŞ'IN GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALDI

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in, başkan Serdal Adalı'ya sunduğu raporun üst sıralarında yer alan Brezilyalı teknik adamla bir süredir temaslar yürütülüyordu. Son olarak ülkesinin köklü kulüplerinden Flamengo'yu çalıştıran Filipe Luis ile Portekiz'de yürütülen müzakerelerden sonuç alınamadı. 

MONACO İLE ANLAŞMAYA VARDI 

Fransız basınındaki haberlere göre; Beşiktaş dışında Monaco ile de görüşen genç teknik adam, Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı. Brezilyalı çalıştırıcının, Fransız ekibiyle Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

ÖNDER ÖZEN İSTANBUL'A DÖNDÜ

Portekiz'e giderek genç teknik adamla yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Önder Özen, Luis'in tercihini Fransız ekibi Monaco'dan yana kullanması üzerine İstanbul'a geri döndü.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 16:24:40.
