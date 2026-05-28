Beşiktaş\'la görüşen Filipe Luis\'in yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni hoca arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlıların teknik direktör adayları arasında yer alan dünyaca ünlü isim Filipe Luis ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in, başkan Serdal Adalı'ya sunduğu raporun üst sıralarında yer alan Brezilyalı teknik adamla bir süredir temaslar yürütülüyordu. Son olarak ülkesinin köklü kulüplerinden Flamengo'yu çalıştıran Filipe Luis ile Portekiz'de yürütülen müzakerelerden sonuç alınamadı.
Fransız basınındaki haberlere göre; Beşiktaş dışında Monaco ile de görüşen genç teknik adam, Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı. Brezilyalı çalıştırıcının, Fransız ekibiyle Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
Portekiz'e giderek genç teknik adamla yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Önder Özen, Luis'in tercihini Fransız ekibi Monaco'dan yana kullanması üzerine İstanbul'a geri döndü.
