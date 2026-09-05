Beşiktaşlı 2 bin taraftar, Fenerbahçe derbisi için Tüpraş Stadyumu'ndan Kadıköy'e hareket etti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüsle Kadıköy'e giderek Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde tribündeki yerini aldı.
Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e geldi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy'de destekleyecek. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yaklaşık 2 binin taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin oynanacağı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne alındı.
Kaynak: İHA
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