Beşiktaş, Ajdin Hasic'in Polonya ekibi MKS Cracovia SSA Krakow'a transfer olduğunu bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic'in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Krakow ile anlaşmaya varılmıştır. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
22 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı Futbolcu Ajdin Hasic Polonya'ya Transfer Oldu - Son Dakika
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