Beşiktaşlı Futbolcu Milot Rashica: Bugün Çok İyi Oynadık

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, "Bugün çok iyi oynadık. Hepimiz elimizden geleni yaptık. Taraftarımızı mutlu ettik ama hepimiz için de çok önemli bir galibiyetti" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Kosovalı futbolcu Milot Rashica, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakada çok iyi oynadıklarının altını çizen Rashica, "Bugün çok iyi oynadık. Hepimiz elimizden geleni yaptık. 3 güzel gol attık. Sonucunda da 3 puanı aldık. Taraftarımızı mutlu ettik ama hepimiz için de çok önemli bir galibiyetti" diye konuştu.

"HOCAMIZ YENİ FİKİRLER VE ENERJİYLE GELDİ"

Takımdaki herkesin farklı bir reaksiyon gösterdiğini belirten 27 yaşındaki hücum futbolcusu, "Hocamız, yeni fikirler ve farklı bir enerjiyle geldi. Buna da ihtiyacımız vardı. Herkes de farklı bir reaksiyon gösterdi. İki üç gündür birlikte idman yapıyoruz. Bugün de görmüşsünüzdür. Bu tempomuza ve oyunumuza yansıdı. Böyle devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"İYİ YOLDA İLERLİYORUZ"

İyi oynamaya devam etmek istediklerini belirten Rashica, şunları kaydetti:

"Sadece ikimiz değil aslında takımımız bize yardımcı oluyor. Bizi iyileştiren takım arkadaşlarımız. İdmanlarda çalıştığımız şeyleri yapıyoruz. Kale önünde bitiricilik anlamında daha iyi olmak için çalışıyoruz. Bu işe de yarıyor. Semih genç bir oyuncu. İyi yolda ilerliyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz."

"DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"

Teknik direktör Fernando Santos ve ekibinin siyah-beyazlı takıma gelmeden gözlemdiği şeyler olduğunu anlatan hücum Kosovalı forvet, "Hepimiz hocamızın oyun tarzını biliyoruz. Kendi fikirleri var. Farklı fikirleri var. Kendi ekibi var. Bu fikirleri bize yansıtmaya çalışıyor. Bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Daha önceden gözlemledikleri detaylar var. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde zaman da var. Daha da iyi olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.