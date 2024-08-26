Beşiktaşlı Futbolcu Necip Uysal Ameliyat Oldu

Spor

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat oldu.

Beşiktaş, deneyimli futbolcu Necip Uysal'ın hastanede ameliyat olduğunu duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 24 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen futbolcumuz Necip Uysal, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Necip Uysal'a, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik ÖÇB ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı. Futbolcumuz Necip Uysal'ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır" denildi. - İSTANBUL