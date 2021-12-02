Beşiktaşlı futbolcuların videosuna taraftarlardan "Söğüş tayfa" yorumları geldi
02.12.2021 21:05
Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, kadro dışı kalan diğer futbolcular Jeremain Lens ve Adem Ljajic'le çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Takımın zor günlerinde oldukça keyifli görünen futbolcuların bu tavrı taraftarı öfkelendirdi. 3 futbolcunun maç oynamadan milyon eurolar kazandığını belirten taraftarlar, "Söğüş tayfa" yorumlarında bulundu.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular Fabrice N'Sakala, Jeremain Lens ve Adem Ljajic'in yer aldığı videoya siyah-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi.
MUTLU HALLERİ TARAFTARI KIZDIRDI
Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren N'Sakala, kadro dışı kalan diğer futbolcularla birlikte çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Siyah-beyazlıların sahada başarısız sonuçlar aldığı bu günlerde futbolcuların oldukça mutlu olması sosyal medyada taraftarın tepkisini çekti.
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