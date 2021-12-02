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Beşiktaşlı futbolcuların videosuna taraftarlardan "Söğüş tayfa" yorumları geldi - Son Dakika

Beşiktaşlı futbolcuların videosuna taraftarlardan "Söğüş tayfa" yorumları geldi

02.12.2021 21:05

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, kadro dışı kalan diğer futbolcular Jeremain Lens ve Adem Ljajic'le çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Takımın zor günlerinde oldukça keyifli görünen futbolcuların bu tavrı taraftarı öfkelendirdi. 3 futbolcunun maç oynamadan milyon eurolar kazandığını belirten taraftarlar, "Söğüş tayfa" yorumlarında bulundu.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular Fabrice N'Sakala, Jeremain Lens ve Adem Ljajic'in yer aldığı videoya siyah-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi.

MUTLU HALLERİ TARAFTARI KIZDIRDI

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren N'Sakala, kadro dışı kalan diğer futbolcularla birlikte çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Siyah-beyazlıların sahada başarısız sonuçlar aldığı bu günlerde futbolcuların oldukça mutlu olması sosyal medyada taraftarın tepkisini çekti.

Jeremain Lens, Adem Ljajic, Beşiktaş, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcuların videosuna taraftarlardan 'Söğüş tayfa' yorumları geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolcuların videosuna taraftarlardan "Söğüş tayfa" yorumları geldi - Son Dakika
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