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Necip Uysal, Kasımpaşa maçında kafasına darbe aldı ve maça devam edemedi - Son Dakika
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Necip Uysal, Kasımpaşa maçında kafasına darbe aldı ve maça devam edemedi

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Necip Uysal, Kasımpaşa maçında girdiği ikili mücadele sonrası kafasına darbe alarak maça devam edemedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuncu değişikliği yapıldı.

Necip Uysal, Kasımpaşa maçında kafasına darbe aldı ve maça devam edemedi
05.01.2024 - 22:08,  Güncelleme: 22:11
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Kasımpaşa müsabakasında girdiği iki mücadele sonrası kafasına darbe alan Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Necip Uysal, maça devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Bu zorlu müsabakada siyah-beyazlılarda Necip Uysal şoku yaşandı. Tecrübeli futbolcu, girdiği ikili mücadele sonrası kafasına darbe alarak yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ayağa kalkan ve bir süre maça devam ederek kendini deneyen 32 yaşındaki futbolcu, baş dönmesi yaşayınca oyuncu değişikliğine gidildi. Necip Uysal, 68. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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