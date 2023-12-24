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Beşiktaşlı Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi

Beşiktaş forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, sol uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edilmesi üzerine ameliyat edildi. Oyuncunun sağlık durumu iyi olup, rehabilitasyon sürecine başlanacak.

Beşiktaşlı Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi
24.12.2023 - 21:07,
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Beşiktaş Kulübü, Corendon Alanyaspor maçında arka adelesinde yırtık tespit edilen futbolcuları Alex Oxlade-Chamberlain'in ameliyat edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Corendon Alanyaspor müsabakasında yaşadığı yaralanma sonrası sol uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) tam kat yırtık tespit edilen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'e 23 Aralık 2023 tarihinde Cerrahi Hamstring onarımı işlemi uygulanmıştır." denildi.

Operasyon sonrasında sağlık durumu iyi olan oyuncunun rehabilitasyon sürecinin başlanacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA
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