Beşiktaşlı Taraftarlar Kadıköy'e Gitti

SÜPER Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Kadıköy'e ulaşmak üzere yola çıktı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu önünden 45 araçlık konvoyla Chobani Stadyumu'na hareket etti. Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.