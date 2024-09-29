Beşiktaşlı Taraftarlardan Futbolculara Moral

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Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi.

Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi.

Siyah-beyazlı futbolcular Gedson Fernandes, Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu tesis dışında bekleyen siyah-beyazlı taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Taraftarlar, takım otobüsünü tesislerden tezahüratlar ve meşalelerle uğurladı.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar basın mensuplarına yaptığı açıklamada taraftarların, futbolculara moral vermek için büyük bir fedakarlık yaptığını belirterek, "Binin üzerinde Beşiktaş taraftarının pazar günü bu saatte takımı uğurlamaya gelmesi bizi çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Çağrıyı taraftarımız yaptı, bu çağrıya kulübümüz de destek verdi. Yarın önemli bir deplasmanımız var. Lig çok zor bir lig. Her takım kendi gücünü ortaya koymaya çalışıyor. Beşiktaş olarak iyi bir takım oluşturduk. Saha içinde ne kadar güçlü olursak olalım camia olarak bu başarıyı taraftarlarımızla el birliğiyle elde edeceğiz. Umut ediyorum ki özlenen başarıları getirdiğimiz, şampiyonlukla taçlandırdığımız bir sene olması için teknik heyet, futbolcular, taraftarlar, camia olarak hep birlikte bu mücadelenin içinde olacağız." ifadelerini kullandı.