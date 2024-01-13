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Beşiktaş Savunma Oyuncusu Tayyip Talha Sanuç: Takım Olarak İyi Performans Gösterdik - Son Dakika
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Beşiktaş Savunma Oyuncusu Tayyip Talha Sanuç: Takım Olarak İyi Performans Gösterdik

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, VavaCars Fatih Karagümrük maçında takım olarak iyi bir performans sergilediklerini belirtti. Sanuç, teknik direktör Fernando Santos'un tutku ve coşku isteğinin takıma önemli katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, milli takım formasıyla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmenin en büyük hayali olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş Savunma Oyuncusu Tayyip Talha Sanuç: Takım Olarak İyi Performans Gösterdik
13.01.2024 - 23:12,
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Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 3-0 kazandıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçında takım olarak çok iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tayyip Talha Sanuç, sözlerine Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Ülke olarak bir daha böyle acılar yaşamak istemediklerini vurgulayan Tayyip Talha, karşılaşmayla ilgili, "Takım olarak iyi performans gösterdik. Böyle mücadele ettiğimizde her maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Geçen hafta da böyle oynamış ve kazanmıştık. 9 ay sonra art arda maça çıkmak kolay değildi ama 9 aydır bunu hayal ediyordum. Her gece bu maçları kafamda oynuyordum. Fiziksel olarak iyi dönmem önemliydi. Yüzde yüz değilim ama daha iyi olacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Fernando Santos'un tutku açısından kendilerine iyi geldiğini aktaran 24 yaşındaki oyuncu, "Hocamız dün toplantıda aynı şeyleri söyledi, saha içinde tutkulu, coşkulu bir takım izlemek istiyor. Son 2 maçtır kalemizde gol görmüyoruz, bu çok önemli. Bunun analizini yapmıştık. Toplantıda Beşiktaş bu kadar gol yemez, yememeli demiştik. Biz de bunu çözmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bundan sonraki haftalarda da bunu başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Santos'un fikirleriyle kendilerine önemli katkı sağladığını dile getiren Tayyip Talha, "Geleli çok kısa süre oldu ama hoca fikirleriyle bize çok şey aşıladı. Dünkü toplantının bugün etkilerini gördük. Taktiksel olarak çok şey çalışamadık ama hocanın görmek istediği tutku bizi başarıya götürecektir." şeklinde görüş belirtti.

Genç oyuncu, milli takım formasıyla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmenin en büyük hayali olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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