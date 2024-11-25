Beşiktaşlılar Derneği\'nden Saldırıya Tepki

Spor

Yalova Beşiktaşlılar Derneği, İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Göztepe maçına Yalova'dan giden taraftarları taşıyan araca yapılan saldırıya tepki gösterdi.

24 Kasım Pazar günü, Yalova'dan İstanbul'a giden Beşiktaşlılar Derneği taraftarları, Göztepe taraftarlarının saldırısına uğradı. Maç öncesi otobüsle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu araca atılan cisimler nedeniyle otobüsün camı kırıldı. Olayda maddi hasar meydana gelirken, can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Olayın ardından Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Eyüp Kurtul saldırıyı kınayarak, "Dün akşam, derneğimiz üyelerinin Beşiktaş-Göztepe maçını izlemek üzere yola çıkmasıyla birlikte, ne yazık ki üzücü bir olayla karşılaştık. Maç yolunda, bazı Göztepeli taraftarlar tarafından saldırıya uğrayan araçlarımızda önemli hasarlar oluştu. Bu olay, sporun birleştirici gücünü ve kardeşlik ruhunu zedeleyen acı bir gerçektir. Yıllarca süregelen bir dostluk ve kardeşlik içinde olduğumuz tüm spor camiasına sesleniyoruz. Spor sahalarında yaşanan rekabetin, saha dışında hiçbir şekilde şiddete dönüşmesine izin vermemeliyiz. Bu tür olaylar, sporun temel değerlerine aykırıdır ve tüm sporseverleri derinden üzmektedir. Yaşanan bu olay, bir kez daha göstermiştir ki; şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Sporun içindeki tüm paydaşların, bu tür olaylara karşı daha duyarlı olması ve şiddeti lanetlemesi gerekmektedir. Olayla ilgili olarak gerekli tüm yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Yetkililerden, bu konuda hassasiyet göstererek faillerin bir an önce adalet önüne çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi. - YALOVA