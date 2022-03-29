Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir

29.03.2022 22:00

Hırvatistan-Bulgaristan hazırlık maçında Beşiktaşlı Domagoj Vida sakatlanırken, oyuncunun hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçta Vida'yı sakatlığından dolayı değiştirmek zorunda kaldık. Gerçekten çok üzgünüm" sözlerine yer verdi.

Dünya Kupası'na doğrudan katılan Hırvatistan, hazırlık maçında Bulgaristan'ı konuk etti. Hırvatistan rakibini 2-1 mağlup ederken Domagoj Vida'nın sakatlığı derbi öncesi Beşiktaş'ın canını sıktı.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYIP OYNAMAYACAĞI BİLİNMİYOR

Karşılaşmada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada penaltıdan Luka Modric ve 80. dakikada Andrej Kramaric atarken Bulgaristan'ın tek golü 69. dakikada Kiril Despodov'dan geldi. Mücadelede Beşiktaşlı Domagoj Vida sakatlanırken, Beşiktaş'ın yıldızının hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında forma giyip giymeyeceği bilinmiyor.

"ÜZGÜNÜM"

Karşılaşmanın ardından Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic, "Bu maçta Skoric ve Vida'yı sakatlıklardan dolayı değiştirmek zorunda kaldık. İkisi için de gerçekten üzgünüm" dedi.

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor 35 ülkenin Sofya Büyükelçisi, Rusya'ya destek veren Bulgar vekile tepki gösterdi 35 ülkenin Sofya Büyükelçisi, Rusya'ya destek veren Bulgar vekile tepki gösterdi

Domagoj Vida, Hırvatistan, Bulgaristan, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir - Son Dakika


Son Dakika
22:02 İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi
22:00 Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir
21:20 İtalya maçı öncesi Kuntz'dan açıklama: İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi 'Korkma'
21:16 Biden İstanbul'daki barış müzakeresi hakkında konuştu: Atılan adımları takip ediyoruz
21:10 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 5 ay sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıktı! Sol gözündeki kırmızılık dikkat çekti
20:39 Eşiyle boşanma aşamasında olan adam arkasında not bırakıp intihar etti
20:34 Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı! Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu
20:31 Beşiktaş'ın ne yapacağı merak konusu! Josef de Souza, ülkesine geri dönebilir
20:01 U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
19:50 Iraklı iş insanı ile aşk yaşadığı iddiasına Ebru Gündeş cephesinden açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 22:10:32. #1.11#
SON DAKİKA: Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement