Betül Zararsız Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Betül Zararsız Türkiye Şampiyonu

Betül Zararsız Türkiye Şampiyonu

Yozgatlı Betül Zararsız, dedesiyle yaptığı antrenmanlar sayesinde kickboks Türkiye şampiyonu oldu.

07.02.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta yaşayan Betül Zararsız, 7 yaşından bu yana dedesiyle yaptığı antrenmanlar sonrası kickboks Türkiye şampiyonu oldu.

Yozgat'ta yaşayan Betül Zararsız, 7 yaşında kickboks sporuna merak saldı. Küçük yaştan itibaren dedesi Mustafa Zararsız ile antrenman yapan 21 yaşındaki Betül Zararsız, birçok başarıya imza attı. Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Betül Zararsız, 14 yıllık çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu oldu. 21-28 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Büyükler ve Gençler Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 'Ligth Contact' branşında Türkiye Şampiyonu olan genç sporcu erken yaşta elde ettiği başarılarla yeni hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Betül Zararsız: "Antrenörüm olan dedemle birlikte çalışmalarıma devam ediyorum"

Şampiyonluğa uzanan yolculuğunu, dedesiyle yaptığı antrenmanlara ve disiplinli çalışmasına borçlu olduğunu söyleyen Betül Zararsız "Şu an önümüzde İzmir'de yapılacak olan bir şampiyona daha var. Orada da birinci olursam milli takıma gireceğim. İlk şampiyonluğumu 2016'da 'Yıldızlar' kategorisinde aldım. O yıldan bu yana derecelerim devam ediyor. Derece almadığım hiçbir maç olmadı. Aynı zamanda antrenörüm olan dedemle birlikte çalışmalarıma devam ediyorum. Her türlü beni çalıştırıp bana destek oluyor. Amcalarım, dedem ve babam bu sporla ilgilendiği için ben de başladım. Sporla ilgili derece yapmak isteyenlere tavsiyem asla pes etmesinler. Bu spor hobi olarak da yapılabilir. Özellikle kadınların kendisini koruma amacıyla bile başlayabileceği bir spor" dedi.

Mustafa Zararsız: "Torunlarımdan ikisi milli sporcu"

Torunu Betül'ün yanı sıra Milli Takım Antrenörlüğü de yapan 70 yaşındaki Mustafa Zararsız ise, "3 oğlum var, onları da sporcu yetiştirdim. Antrenörlük ve hakemlik aldılar. Kamu görevlisi oldular, vatana hizmet ediyorlar. Torunlarımdan ikisi milli sporcu. Gençler spora devam etsin. Ara verirlerse soğurlar. Burada verdiğimiz kursumuz tamamen ücretsiz. Hiçbir yerden maaş almıyorum. Bu işi tamamen gönüllü olarak yapıyorum. Gelmek isteyen herkese kapımız açık" cümlelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, yozgat, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Betül Zararsız Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 03:09:54. #1.12#
SON DAKİKA: Betül Zararsız Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.