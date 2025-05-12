BEUN Öğrencileri Avrupa Kupası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Gürcistan'ın Gori şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nın ilk gününde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden Ejder Toktay, Erkekler-73 kiloda Avrupa 2'ncisi olurken, Kadınlar +78 kiloda mücadele eden Hatice Vandemir de Avrupa 2'inciliğini elde ederek büyük bir başarıya imza attı. BEUN BESYO öğrencileri Ejder Toktay ve Hatice Vandemir, turnuvada gösterdikleri üstün performanslarıyla gümüş madalya kazanarak sadece BEUN'u değil, aynı zamanda Zonguldak'ı ve tüm Türkiye'yi gururlandırdılar.

15 ülkeden 199 judokanın katıldığı turnuvada Türkiye'yi; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans mezunu aynı zamanda Türkiye Judo Federasyonu Milli Takım Antrenörü Batuhan Efemgil ile 8 erkek ve 8 kadın judocu temsil etti. 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen müsabakalarda Türkiye Judo Milli Takımı toplamda 10 madalya kazandı.

Gürcistan'ın Gori şehrinde tertip edilen Büyükler Avrupa Kupası'nın ilk gününde Türkiye'yi temsil eden BEUN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri ve milli sporcular Ejder Toktay ile Hatice Vandemir büyük bir başarıya daha imza atarak Büyükler Avrupa Kupası'na damga vurdu. Turnuvada Erkekler -73 kiloda yarışan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO öğrencisi aynı zamanda milli sporcu Ejder Toktay ise üstün mücadele göstererek göz doldurduğu turnuvada 2'nci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Büyükler Avrupa Kupası'nda, Kadınlar +78 kiloda yarışan BEUN BESYO öğrencisi ve aynı zamanda milli sporcu Hatice Vandemir üstün mücadele gösterdiği ve büyük alkış topladığı turnuvada bronz madalyanın sahibi oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO öğrencileri Hatice Vandemir ve Ejder Toktay, zorlu rakipleri karşısında sergiledikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çektiler. Büyükler Avrupa Kupası'ndan bir gümüş ve bir bronz madalya ile dönen BEUN BESYO öğrencileri Hatice Vandemir ile Ejder Toktay'ın başarılarından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer şöyle dedi:

"Öğrencilerimizin spor alanlarında gösterdikleri üstün başarılarla her zaman gurur ve mutluluk duyuyoruz. Gürcistan'ın Gori şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda, Türkiye Judo Milli Takımı kadrosunda yer alan kıymetli öğrencilerimiz Hatice Vandemir ve Ejder Toktay, turnuvada kazandıkları gümüş ve bronz madalyalarla, Üniversitemizin adını uluslararası camiada duyurarak hem BEUN'a hem de Yüksekokulumuzun görünürlüğüne değer katmışlardır. Hatice Vandemir'in kadınlar, Ejder Toktay'ın ise erkekler kategorisinde elde ettiği bu başarılar, öğrencilerimizin ne kadar donanımlı, disiplinli ve azimli olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Üniversitemiz sporun her alanında deneyimli ve donanımlı akademik kadrosu, güçlü fiziki altyapısı ve sunduğu nitelikli eğitim programları sayesinde öğrencilerine bu gibi uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmelerine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, genç yeteneklerin gelişimi için önemli bir kariyer merkezdir. Bugün bu başarıyı elde eden Hatice Vandemir ve Ejder Toktay gibi geçmişte de farklı spor dallarında önemli derecelere sahip olan öğrencilerimiz bunun en güzel örnekleridir. Onların elde ettikleri başarılar, sadece sporcularımız için değil, aynı zamanda Üniversitemizin her bir öğrencisi için de kendi alanlarında elde edecekleri başarılar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin genç sporcularını her daim destekleyerek önemli dereceler ve başarılar kazanılmasına katkı sunan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi olmak üzere üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Spor Bilimleri Fakültelerinin gelişimine her zaman destek olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kuruluna ve şampiyonanın düzenlenmesinde emeği olan Türkiye Judo Federasyonuna teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans mezunu aynı zamanda Türkiye Judo Federasyonu Milli Takım antrenörü Batuhan Efemgil'e öğrencilerimize desteğinden dolayı ve BEUN'un adını Türkiye Judo Federasyonunda gururla temsil ettiği için hassaten teşekkürlerimi iletiyorum. Büyükler Avrupa Kupası'nda Erkekler -73 kiloda Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya almaya hak kazanan Ejder Toktay ile Kadınlar +78 kiloda 2'inci olarak gümüş madalya almaya hak kazanan Hatice Vandemir'i canıgönülden kutluyor; öğrencilerimizin lisans eğitimlerine önemli katkılar sunan BESYO hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Değerli öğrencilerimizin elde edecekleri yeni başarılarla Üniversitemizin uluslararası camiada görünürlüğüne değer katacaklarına en kalbi duygularımla inandığımı belirterek başarılarının devamını diliyorum." - ZONGULDAK