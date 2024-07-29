Beyağaç Belediyesi 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri - Son Dakika
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Spor

Beyağaç Belediyesi 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri

Beyağaç Belediyesi 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri

Beyağaç Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü yapılacak. Başkan Sezayi Pütün, güreş severleri 350 pehlivanın kıran mücadele edeceği er meydanına davet etti.

29.07.2024 15:38  Güncelleme: 15:39
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Beyağaç Belediyesi 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü yapılacak. Başkan Sezayi Pütün, güreş severleri 350 pehlivanın kıran mücadele edeceği er meydanına davet etti.

13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşlerinin sponsorların desteğiyle gerçekleştirileceğini belirten Beyağaç belediye Başkanı Sezayi Pütün, " Denizli'miz ve ülkemiz genelindeki tüm güreş severleri bu heyecanı bizimle birlikte yaşamaya davet ediyorum. 20'ye yakın başpehlivanın aralarında bulunduğu yaklaşık 350 pehlivan güreşçi Hüseyin Çokal er meydanını şenlendirecekler. Güreşler genelde ekran başından seyrediliyor ama biz ata sporuna gönül vermiş herkesi meydanda buluşmaya bekliyoruz. Kuruluş yıldönümünde olduğu gibi bu güreşleri de belediye bütçesine dokunmadan gerçekleştireceğiz. Bu etkinlik için büze destek veren Denizli Büyükşehir Belediyemize de teşekkürlerimizi sunarım" dedi.

Bu yılki güreşlerde ağalık olamayacağını kaydeden Başkan Pütün, "Güreş ağasının ödemesi gereken bedelin bir bölümünü ben kendi cebimden ödeyeceğim. Vatandaşlarımız bu etkinlikte ünlü pehlivanları canlı canlı izleme imkanına sahip olacak. Aynı gün İstanbul ve Sivas'ta da güreşler var. Biz Kırkpınar'daki tüm başpehlivanları davet ettik. Bazıları son anda gelemeyeceklerini ifade ettiler. Buna rağmen Mehmet Yeşil Yeşil, Hüseyin İyican ve Ali Gürbüz gibi sevilen başpehlivanlar bizimle birlikte olacak. Bizim amacımız yağlı güreşlere sahip çıkmak, bu sporu seven gençlere destek olmak" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beyağaç Belediyesi 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri - Son Dakika

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