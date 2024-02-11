Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor\'u farklı mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 38-19 mağlup etti. Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-9 önde tamamlayan Beykoz Belediyespor, mücadeleden 38-19 üstünlükle ayrıldı.

11.02.2024 21:17
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 38-19 mağlup etti.

Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-9 önde tamamlayan Beykoz Belediyespor, mücadeleden 38-19 üstünlükle ayrıldı.

Kaynak: AA

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