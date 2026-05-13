Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı 9. haftadan kalan maçta Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Güneysuspor'u 35-32 yendi.
Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'ndaki maçın ilk devresini de 19-18 ev sahibi takım önde geçti.
Karşılaşmanın ikinci devresinde de üstünlüğünü sürdüren Beykoz Belediyespor, maçı 35-32 kazandı.
Beykoz Belediyespor, Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabını 30 puanla 1. sırada, Güneysuspor ise 27 puanla 2. sırada tamamladı.
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi'nde sezon sonu nihai sıralama play-off ve play-out maçlarının tamamlanmasından sonra kesinleşecek.
Son Dakika › Spor › Beykoz, Güneysuspor'u 35-32 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?