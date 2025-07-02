Beylikova'da Yaz Spor Okulları 2025 Sezonu Başladı - Son Dakika
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Beylikova'da Yaz Spor Okulları 2025 Sezonu Başladı

Beylikova\'da Yaz Spor Okulları 2025 Sezonu Başladı
02.07.2025 12:02
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GSB Yaz Spor Okulları, Beylikova'da büyük bir coşku ile çeşitli branşlarda antrenmanlara başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Türkiye genelinde organize edilen GSB Yaz Spor Okulları, 2025 sezonunda da Beylikova'da büyük bir coşku ve yoğun katılımla başladı.

Yaz sezonunun ilk adresi olan Beylikova Sentetik Futbol Halı Saha'da, "GSB Yaz Futbol 2025 Kulübü" antrenmanlarına başladı. Tanışma oyunlarıyla başlayan program; yaş gruplarının belirlenmesi, velilerle bilgilendirme ve istişare toplantılarıyla devam etti. Sahada yüksek enerji, güçlü takım ruhu ve heyecan hakimdi. Eş zamanlı olarak Beylikova Kapalı Spor Salonu'nda, voleybol başta olmak üzere badminton, basketbol ve masa tenisi branşlarında da antrenmanlar gerçekleştirildi. Genç sporcular, farklı alanlarda kendilerini deneme ve geliştirme fırsatı yakaladı. Beylikova Gençlik Merkezi'nde ise çocuklar; okçuluk, dart, satranç, geleneksel oyunlar ve zeka oyunları gibi alanlarla yalnızca fiziksel değil, zihinsel becerilerini de geliştirme imkanı buldu. Her yaştan çocuğun yoğun ilgi gösterdiği bu faaliyetler, Beylikova'daki yaz spor sezonunun verimli ve zengin içerikli geçeceğinin sinyallerini verdi.

"Bu yazın hikayesi Beylikova'da yazılıyor"

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez, yaz boyunca sürecek spor okullarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Amacımız, çocuklarımızı yalnızca sporla buluşturmak değil; onları teknolojik bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Yaz spor okullarımız, çocuklara disiplin, özgüven, arkadaşlık ve sosyal gelişim kazandıran birer eğitim alanı niteliğindedir. Bu yazın hikayesi Beylikova'da yazılıyor. Sporun gücüyle, birlik ve beraberlikle dolu dolu bir yaz yaşıyoruz. Sayın Kaymakamımız İsmail Şanal'a ve Sayın İl Müdürümüz Hasan Kalın'a verdikleri kıymetli destek için yürekten teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla Beylikova'da her yıl daha fazla çocuğumuza ulaşarak daha geniş imkanlar sunuyoruz."

GSB Yaz Spor Okulları, Beylikova'da yaz boyunca sporla, dostlukla, gelişimle ve mutlulukla dolu unutulmaz bir sezona ev sahipliği yapmaya devam edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beylikova'da Yaz Spor Okulları 2025 Sezonu Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikova'da Yaz Spor Okulları 2025 Sezonu Başladı - Son Dakika
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