Beylikova\'da \'Yüzme Bilmeyen Kalmasın\' Projesi Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beylikova Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde ilçedeki çocuklar için ücretsiz yüzme kursları başlatıldı.

Projeye gösterilen yoğun ilgi sonucunda 107 çocuk, kurslara kayıt yaptırarak yüzme öğrenmeye başladı. Çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak ve güvenli bir şekilde suyla tanışmalarını amaçlayan kurslar, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirildiği belirtildi. Hem eğitici hem de eğlenceli bir ortamda ilerleyen eğitimlerle çocuklar, temel yüzme tekniklerini öğrenirken sporla da iç içe bir yaz geçirdiği ifade edildi.

"Yüzme bilmeyen evladımız kalmasın istiyoruz"

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, projeye ilişkin, "Çocuklarımızın hem sağlıklı bireyler olarak yetişmesi hem de yaz aylarını verimli ve güvenli şekilde geçirmesi bizim için çok önemli. Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte hayata geçirdiğimiz 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle, yüzme bilmeyen evladımız kalmasın istiyoruz. Kursa gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. 107 çocuğumuzun yüzme öğrenmek için ilk adımı atmış olması, bu projenin ne kadar doğru ve gerekli olduğunu gösteriyor. Beylikova Belediyesi olarak çocuklarımızın sporla iç içe büyümesini desteklemeye, her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yüzme kursları yaz boyunca belirlenen program dahilinde devam edecek. - ESKİŞEHİR