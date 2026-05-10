Beypazarı Belediye Spor\'un 72. yılında efsaneler bir araya geldi

Beypazarı Belediye Spor'un kuruluşunun 72. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen özel bir etkinlikte, kulübün tarihinde iz bırakmış eski yöneticiler ve futbolcular buluştu.

Beypazarı'nın köklü spor kulüplerinden biri olan Beypazarı Belediye Spor, yarım asrı deviren mazisini anlamlı bir organizasyonla kutladı. Kulübün 72 yıllık serüveninde görev yapmış, ter dökmüş ve başarılarında pay sahibi olmuş isimler, düzenlenen etkinlikte hasret giderdi. Beypazarı Tarihi Suluhan'da yapılan resepsiyonda gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşandı. Yıllar sonra bir araya gelen eski dostlar, yeşil sahalardaki hatıralarını yad ederken, kulübün geleceğine dair temennilerde bulundular. Toplu fotoğraf çekimiyle ölümsüzleştirilen bu anlar, Beypazarı spor camiasında büyük ilgi uyandırdı. - ANKARA