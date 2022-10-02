Beypazarı Belediyesi Spor'da yeni yönetim mesaiye başladı

Beypazarı Belediyesi ve Gençlik Spor başkanlığına seçilen Mehmet Gökgöz ve yeni yönetimi mesaiye başladı.

Beypazarı Belediyesi ve Gençlik Spor ile Haymana Belediyespor'un Şehir Stadı'ndaki maçı öncesinde, yeni yönetimin göreve başlaması dolayısıyla kurban kesildi.

Gökgöz, yeni yönetim olarak, sporun centilmenlik olduğunu göstereceklerini söyledi.

Sporculara da başarı dileklerini sunan Gökgöz, "Takımımızın her zaman arkasındayız. Takımımızı da layık olduğu yere taşıyacağız. Süper Amatör'de mücadele ediyoruz ve oyuncularıma güveniyorum." dedi.

Şehir Stadı'nda yıkımların başladığına da değinen Gökgöz, "Stadımız, tribünleriyle, soyunma odalarıyla, hakem odaları, yönetici ve idareci odalarıyla yeniden inşa edilecek. Sahamız çim değil, sentetik olacak ve 2023 sezonuna yetişecek." diye konuştu.

Taraftar grup lideri Ramazan Gevenoğlu da takımlarının gidişatının çok iyi olduğunu söyledi.

Öte yandan Beypazarı Belediyesi ve Gençlik Spor, sahasında ağırladığı Haymana Belediye Spor'u 2-0 mağlup etti.