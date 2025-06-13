Beypazarı\'nda 49. Hitit Rallisi Heyecanı

Tarihi mekanları, konakları ve doğal güzellikleriyle bilinen Beypazarı, 14-15 Haziran'da düzenlenecek 49. Hitit Rallisi'ne ev sahipliği yapacak.

Yarışın Suluhan Kervansarayı'nda gerçekleştirilen basın tanıtımına, Ankara Otomobil Spor Kulübü Başkanı Sinan Çetin, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Işık ile sporcular katıldı.

Ralli, yarın saat 17.00'daki start seremonisinin ardından saat 17.30'da Beypazarı 75. Yıl Bulvarı'nda başlayacak.

Ekipler, 15 Haziran Pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren sırasıyla Macun, Karaören ve Petrol Ofisi Maxima etaplarını ikişer kez geçecek.

Toprak etaplarda gerçekleştirilecek yarışın ödül töreni, aynı gün saat 17.00'de yapılacak.