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Beypiliç Boluspor: 1-0 - Son Dakika

Beypiliç Boluspor: 1-0

28.12.2021 20:37
Beypiliç Boluspor: 1-0

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin GözütokTRABZONSPOR: Erce, Serkan (Dk. 51 Dorukhan), Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat (Dk. 46 Bakasetas), Siopis, Yunus, Murat Cem (Dk. 78 Salih Kavrazlı), Yusuf Sarı (Dk.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin GözütokTRABZONSPOR: Erce, Serkan (Dk. 51 Dorukhan), Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat (Dk. 46 Bakasetas), Siopis, Yunus, Murat Cem (Dk. 78 Salih Kavrazlı), Yusuf Sarı (Dk. 47 Peres), KoitaBEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Tugay (Dk. 90. Diyar Kaba), Bregu (Dk. 71 Novak), Arda Şengül, Zahit, Kasongo (Dk. 64 Arda Köksal), Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu (Dk. 71 Erdem Can Polat), Berk (Dk. 90 Hakan)GOL: Dk. 47 Koita (Trabzonspor)Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u Koita'nın 47'nci dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.6'ncı dakikada Trabzonspor ceza sahasında topu alan Bolusporlu Bregu'nun vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı45'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar'ın vuruşu üst direkten dışarı çıktı47'nci Trabzonspor atağında topu ceza sahasına taşıyan Serkan Asan pasını Bakasetas'a gönderdi, Bakasetas'ın pasını değerlendiren Koita ceza sahasından topu ağlara gönderdi: 1-0.52'nci dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Bolusporlu Bertu'nun vuruşu sağ direkten dışarı çıktı67'nci dakikada Peres topu sağ çizgiden çıkararak pasını Bakasetas'a gönderdi. Bakasetas'ın vuruşu üst direkten dışarı çıktı.Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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Trabzonspor, Murat Cem, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beypiliç Boluspor: 1-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beypiliç Boluspor: 1-0 - Son Dakika
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