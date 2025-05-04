Beytepe Metespor, 23 Maçlık Yenilmezlik Serisiyle BAL'a Yükseldi - Son Dakika
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Beytepe Metespor, 23 Maçlık Yenilmezlik Serisiyle BAL'a Yükseldi

Beytepe Metespor, 23 Maçlık Yenilmezlik Serisiyle BAL\'a Yükseldi

Beytepe Metespor, Ankara Süper Amatör Lig'de 23 maçlık yenilmezlik serisi ile Bölgesel Amatör Lig'e yükselen ilk takım oldu. Play-off finalinde Gölbaşı Belediye Spor'u 2-0 mağlup ederek başarısını taçlandırdı.

04.05.2025 17:13  Güncelleme: 17:26
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Beytepe Metespor, 23 maçlık yenilmezlik serisiyle Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen ikinci takım oldu. Yeşil beyazlı ekip, bir ilke imza atarak 23 maç yenilmeden Bal'a yükselen ilk takım oldu.

Ankara Süper Amatör Lig'de mücadele eden ve ligin en dikkat çeken takımı olan Beytepe Metespor, güçlü kadrosuyla ligi ikinci olarak tamamlayarak play-off finalinde mücadele etmeyi garantilemişti. Sezon başından bu yana kıran kırana geçen 26 maçtan 25'ini kaybetmeyen ve 23 maçlık yenilmezlik serisiyle bir ilke imza atan Beytepe Metespor, play-off finalinde Gölbaşı Belediye Spor ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan ve agresif bir oyun sergileyen Metespor'un ilk golünü 45+1. dakikada penaltıdan Gökhan Şahin attı. Golün ardından ilk yarı 1-0 Metespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da ilk devredeki oyununu koruyan Metespor, 85. dakikada Mete Hasgül'ün attığı golle durumu 2-0'a getirmeyi başardı. Maç 2-0 Beytepe Metespor'un galibiyetiyle sonuçlanırken, yeşil beyazlı ekip Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi başaran ikinci takım oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Beytepe, Futbol, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beytepe Metespor, 23 Maçlık Yenilmezlik Serisiyle BAL'a Yükseldi - Son Dakika

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