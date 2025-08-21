Beyza Nur Akkuş U20 Dünya Güreş Şampiyonu!

U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kilogramda Beyza Nur Akkuş, bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Moğol rakibi Narkhajid Nyamsuren'i 4-3, Macar rakibi Viktoria Pupp'u 10-0 sayı tuşuyla, bronz madalya mücadelesinde ise Amerikalı rakibi Daniella Nugent'i 10-0 sayı tuşuyla mağlup ederek, bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL