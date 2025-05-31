Beyzbol5 Takımı, Meksika Hazırlıklarına Başladı

Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, Meksika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, Türkiye Ragbi Federasyonu organizasyonunda 23 Mayıs'ta Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi.
Milli sporcular, 1850 metre rakımdaki tesislerde, yüksek irtifa koşullarında kondisyon ve dayanıklılık artırma çalışmaları gerçekleştirirken, yoğun antrenman programlarıyla teknik ve fiziksel performanslarını geliştiriyor.
Milli takımın kampı, 2 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
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