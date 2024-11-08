BİDEV'den Yeni Basketbol Sahası - Son Dakika
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Spor

BİDEV'den Yeni Basketbol Sahası

BİDEV\'den Yeni Basketbol Sahası

BİDEV, Balıkesir Gönen'de yeni basketbol sahasını açarak çocukların sporla gelişimini destekliyor.

08.11.2024 16:41
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Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), yeni sahasının açılışını Balıkesir, Gönen'de gerçekleştirdi.

Çocuk ve gençlerin spor yoluyla fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, basketbol branşına toplumsal erişimi kolaylaştırmak için 'Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım' sosyal sorumluluk programı ile dezavantajlı bölge okullarına basketbol sahaları kazandıran BİDEV, dokuzuncu sahasını Balıkesir Gönen'de iLab'in desteğiyle hayata geçirdi. BİDEV tarafından Balıkesir Gönen Mehmet Ahmet Genç Ortaokulu'nda hayata geçirilen yeni sahanın açılışına, iLab Kurucu ve Yönetici Ortağı Mustafa E. Say, BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin, BİDEV Mütevelli Heyeti Üyesi Eski Milli Basketbolcu Efe Aydan, BİDEV yöneticileri, BİDEV Mütevelli Heyeti Üyeleri İsmail Şenol ve İhsan Bayülken katıldı.

Arif Aytekin: "Basketbol yoluyla iyi bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz"

Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım' programından sorumlu BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin, "Programımız ile, çocuk ve gençlerin sporla tanışmalarını ve bu yolla sporun çocuklar üzerindeki gücü sayesinde Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı daha iyi bireyler yetiştirmeye, toplumsal gelişime katkı sağlamayı istiyoruz. Bu amaçla çıktığımız kısa yolculukta sekizinci sahamızı, uzun yıllardır basketbola olan yatırımlarını sürdüren iLab ortaklığıyla açmak bizler için ayrı bir gurur vesilesi" diye konuştu.

iLab Kurucu ve Yönetici Ortağı Mustafa E. Say ise, "İçinde bulunduğumuz sektör dinamik ve yenilikçi olmamızı zorunlu kılıyor. Dolayısıyla takım ruhuyla hareket etmek, rekabetçi ve çevik olmak iLab şirket kültürünün temel unsurlarından. iLab grubunun takım sporlarıyla iç içe olması ve spora destek veren iş birlikleri geliştirmesi bunun doğal bir uzantısı. Basketbola olan katkımız 2013-2015 yıllarında başladı. Bugün ise kendi adımızı taşıyan iLab Basketbol takımımız tüm grup şirketlerimizin desteğiyle Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye devam ediyor" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor BİDEV'den Yeni Basketbol Sahası - Son Dakika

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