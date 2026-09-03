Bigaspor, Gebzespor'dan sol bek Erkul Küçük'ü kadrosuna kattı
3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Bigaspor, dış transferde Gebzespor'dan sol bek Erkul Küçük ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuya başarılar dilerken pazar günü Uşakspor ile oynanacak sezonun ilk maçının eski ceza nedeniyle seyircisiz oynanacağını duyurdu.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup takımı Bigaspor, dış transferde Gebzespor'dan sol bek Erkul Küçük (30) ile el sıkıştı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcu Erkul Küçük ile 1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Mavi-beyaz formamız altında göstereceği mücadele ve katkıyla takımımıza güç katacağına inandığımız Erkul Küçük'e Bigaspor ailemize hoş geldin diyoruz. Anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını diliyor, başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi. Öte yandan pazar günü iç sahada Uşakspor'la yapılacak ligin ilk maçının geçen sezondan kalan ceza nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
Kaynak: DHA
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