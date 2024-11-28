Bilardo Türkiye Şampiyonası Finali İzmir'de

2024 Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası'nın final etabı, 14-15 Aralık tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Atatürk Stadı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenecek.
Şampiyonanın final ayağına, 2 etap sonunda ilk 8 dereceyi elde etmiş sporcular katılacak.
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