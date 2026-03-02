Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti - Son Dakika
Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti
02.03.2026 21:38
FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in bir süre önce öneride bulunduğu yeni ofsayt kuralı resmen onaylandı. İşte yeni ofsayt kuralı ve geçerli olacağı tarih...

Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılmasının ardından Haziran 2018'de FIFA'da Geliştirme Direktörü olarak göreve başlayan 76 yaşındaki Fransız teknik adam Arsene Wenger'in öneride bulunduğu yeni ofsayt kuralı resmen onaylandı.

OFSAYT KURALININ DEĞİŞİMİ ONAYLANDI

Ofsayt kuralında yapılan yeni düzenlemeye göre; Bir hücum oyuncusu, yalnızca son savunma oyuncusunu tamamen geçtiği durumda ofsayt sayılacak ve artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilemeyecek.

Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

YENİ KURAL KANADA PREMIER LİGİ'NDE TEST EDİLECEK

The Times'ın haberine göre; Onaylanan bu yeni kural kısa süre içerisinde ilk öncelikli olarak Kanada Premier Ligi'nde test edilecek. Test başarılı olursa, ofsayt kuralı 2027/28 sezonundan itibaren tüm dünyada adım adım uygulanmaya başlayacak.

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    CİN CONA YARAR BU! NEDEN Mİ HEP OFSAİTLERİ DÜZELTİLİYORDU ŞİMDİ DÜZELTME YOK GOL MÜ GOL 16 13 Yanıtla
    199715 199715:
    Lan FB yaşlılatıyla nasıl koşacak? 10 8
  • Bilgehan Göktürk Bilgehan Göktürk:
    Bu durumda bol miktar da gol olur. 15 0 Yanıtla
  • szea14Cakir szea14Cakir:
    fayda sağlamaz 4 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti
