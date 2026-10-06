Bilecik 1. Amatör Lig'de Pazaryerispor'da teknik direktörlüğe Osman Bayram getirildi - Son Dakika
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Bilecik 1. Amatör Lig'de Pazaryerispor'da teknik direktörlüğe Osman Bayram getirildi

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Bilecik 1. Amatör Lig\'de Pazaryerispor\'da teknik direktörlüğe Osman Bayram getirildi
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Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Pazaryerispor'da teknik direktörlük görevine Osman Bayram getirildi. Kulüp ayrıca Metin Uğurlu, İsmail Duvan ve Umut Coşar ile anlaştı; Başkan Zekiye Tekin, yeni sezonda gençlere örnek olan bir takım hedeflediklerini söyledi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Pazaryeri spor teknik direktörlüğü görevine Osman Bayram getirildi.

Pazaryerispor'da yeni sezon öncesi teknik kadro şekillenmeye başlarken, Teknik Direktör Osman Bayram, Antrenör Metin Uğurlu, Kaleci Antrenörü İsmail Duvan ve genel kaptanlık için Umut Coşar ile yeni sezon için anlaşma sağladı. Teknik heyet ile anlaşma sağlayan Pazaryeri Belediye Başkanı aynı zamanda Pazaryerispor Kulüp Başkanı Zekiye Tekin, ilçenin en önemli ortak değerlerinden birinin Pazaryerspor olduğunu vurgulayarak, kulübün sportif başarısının yanı sıra gençlerin spora kazandırılması ve ilçede spor kültürünün daha da güçlenmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Tekin, Pazaryerispor'un yeni sezonda sahada mücadele eden, gençlere örnek olan ve ilçenin adını sportif başarılarla duyuran bir takım olma hedefiyle yoluna devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA
Teknik DirektörZekiye TekinOsman BayramBilecikFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik 1. Amatör Lig'de Pazaryerispor'da teknik direktörlüğe Osman Bayram getirildi - Son Dakika
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