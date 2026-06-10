Bilecik 2. Amatör Lig\'de Heyecan Dorukta

Bilecik 2. Amatör Lig'de 4'üncü hafta geride kalırken, nefes kesen mücadelelerde 17 kez fileler havalandı.

Bilecik 2. Amatör Lig A Grubu'ndan 4'üncü haftasında Kandillispor, Bozüyük Gücüspor karşısında 1-0'lık skorla dönerken, Kurtköyspor, Güneşspor deplasmanından 9-2'lık skorla farklı kazandı. Bu sonuçlar sonrasında Kandillispor 10 puanla liderliğini sürdürürken, Kurtköyspor 9, Bozüyük Gücüspor 4 puanla lideri takip etti. Güneşspor'un ise ligde henüz puanı bulunmuyor. Ligin 5'inci haftasında 14 Haziran pazar günü Kurtköyspor- Bozüyük Gücüspor ve Kandillispor-Güneşspor karşı karşıya gelecek.

1299 Bilecik Spor Kulübü liderliğini sürdürdü

Bilecik 2. Amatör Lig B Grubu'ndan 4'üncü haftasında Gölpazarıspor kendi evinde Bayırköyspor'u 1-0'lık skorla geçti. 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Vezirhanspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlar sonrasında 1299 Bilecik Spor Kulübü 8 puanla liderliği sürdürüken, 6 puanlı Gölpazarıspor, 5 puanlı Vezirhanspor ve 1puanlı Bayırköyspor lideri takip etti. Ligin 5'inci haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Vezirhaspor-Gölpazarıspor ve Bayırköyspor-1299 Bilecik Spor Kulübü maçları oynanacak. - BİLECİK