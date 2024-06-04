Bilecik 2. Amatör Lig Şampiyonları Belli Oldu - Son Dakika
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Bilecik 2. Amatör Lig Şampiyonları Belli Oldu

Bilecik 2. Amatör Lig'de A, B ve C gruplarında oynanan maçlar sonucunda Vezirhanspor, 1963 Başak Spor ve Cihangazispor şampiyon oldu. Vezirhanspor, Bilecikspor'u 3-2 yenerek A grubu şampiyonu oldu. 1963 Başak Spor'un kupasını Futbol İl Temsilcisi Engin Tolu verdi. Bilecikspor, Bilecik Gençlerbirliğispor ve Kurtköyspor arasında oynanacak play-off müsabakası sonucunda bir takım daha 1. Amatör Lig'e yükselecek.

04.06.2024 11:25
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Bilecik 2. Amatör Lig'de A, B ve C gruplarında maçlar tamamlanırken, şampiyonlar belli oldu.

Bilecik 2. Amatör Lig 2023-2024 futbol sezonu sona ererken, A grubunda Vezirhanspor, B grubunda 1963 Başak Spor ve C grubunda Cihangazispor ligi lider bitirerek, 1. Amatör Lig'e yükseldi. Ligin son haftasında a grubunda 11 puanlı lider Vezirhanpsor ile 8 puanlı Bilecikspor karşı karşıya geldi. İki takımımda taraftarları kendilerine ayrılan yeri doldururken, sıcak havada oynana maçı 3-2 kazanan Vezirhanspor şampiyon oldu. Başarılı teknik adam Fatih Savak liderliğinde ligde mağlubiyet almadan şampiyon olan Vezirhansporlu futbolcuların maç sonu sevinçleri görülmeye değerdi. B grubu şampiyonu 1963 Başak Spor'un kupasını ise, Futbol İl Temsilcisi Engin Tolu verdi.

Öte yandan gruplarında ikinci olan Bilecikspor, Bilecik Gençlerbirliğispor ve Kurtköyspor kendi aralarında play-off müsabakası oynayacak. Bu maçlar sonunda rakipleri eleyene takım Bilecik 1. Amatör Lig'e çıkan diğer bir isim olacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik 2. Amatör Lig Şampiyonları Belli Oldu - Son Dakika

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