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Bilecik Bahçelievler Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu Tesislerine Zam Yapıldı - Son Dakika
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Bilecik Bahçelievler Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu Tesislerine Zam Yapıldı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu Tesislerinin fiyatlarına zam yapıldı. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yetişkin yüzme üyelik ücretleri ve fitness salonu kullanımı ücretleri artırıldı.

Bilecik Bahçelievler Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu Tesislerine Zam Yapıldı
05.01.2024 - 12:13,  Güncelleme: 12:14
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu Tesislerinin fiyatlarına zam yapıldı.

Bahçelievler Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu Tesislerine 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yüzme seansları ve fitness salonu kullanımı için fiyatlarında zam yapıldı. Buna göre yetişkin yüzme üyelik ücretleri 8 seans ücreti 650 TL, 4 seans ücreti 350 TL, üyelik kartı ücreti ise 100 TL'ye çıkarıldı. Fitness üyelik ücretleri aylık 450 TL'ye çıkarılırken, üyelik kartı ücreti ise 100 TL'ye çıkarıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Bahçelievler Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu Tesislerine Zam Yapıldı - Son Dakika
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