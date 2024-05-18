Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 1969 Bilecik Spor Kulübü ile bir araya geldi

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bugün BAL play-out maçına çıkacak olan 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Vitraspor bugün Şeyh Edebali Üniversite Stadı'nda 15.00'da karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi. Futbolcularının hepsiyle tek tek sohbet eden Subaşı, "Şehrimizin takımı Bilecikspor'umuzun Bozüyük Vitraspor ile oynayacağı maç öncesi teknik ekip ve oyuncularımızla moral yemeğinde bir araya geldik. Tüm vatandaşlarımızı bugün saat 15.00'te oynanacak play-out maçı için takımımızı desteklemeye davet ediyorum" dedi. - BİLECİK