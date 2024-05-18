Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 1969 Bilecik Spor Kulübü ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 1969 Bilecik Spor Kulübü ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 1969 Bilecik Spor Kulübü ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bugün BAL play-out maçına çıkacak olan 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi. Şehrin takımı Bilecikspor'un Bozüyük Vitraspor ile oynayacağı maç öncesi moral yemeği düzenlendi.

18.05.2024 11:24  Güncelleme: 11:27
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bugün BAL play-out maçına çıkacak olan 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Vitraspor bugün Şeyh Edebali Üniversite Stadı'nda 15.00'da karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi. Futbolcularının hepsiyle tek tek sohbet eden Subaşı, "Şehrimizin takımı Bilecikspor'umuzun Bozüyük Vitraspor ile oynayacağı maç öncesi teknik ekip ve oyuncularımızla moral yemeğinde bir araya geldik. Tüm vatandaşlarımızı bugün saat 15.00'te oynanacak play-out maçı için takımımızı desteklemeye davet ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 1969 Bilecik Spor Kulübü ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 1969 Bilecik Spor Kulübü ile bir araya geldi - Son Dakika
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