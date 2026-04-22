Bilecik\'e büyük spor yatırımı için imzalar atıldı

Bilecik, il merkezi, ilçeler ve köylerde hayata geçirilecek modern spor tesisleri için ilk adım atıldı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan ve Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'nın katılımıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda imzalanan protokol kapsamında Bilecik merkeze ve ilçelerine kazandırılacak modern spor tesislerinin ilk adımı atıldı.

"Bu yatırımlar gençlerimizin sporla buluşacağı organizasyonlara ev sahipliği yapacak"

Bilecik'e yapılan büyük spor yatırımı hakkında bilgi veren AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Proje kapsamında Bilecik merkeze modern ve çok amaçlı spor salonu ile gençlik merkezi yapılacak. İlçelerimize Söğüt ve Bozüyük yarı olimpik yüzme havuzları, İnhisar Spor Salonu, Gölpazarı fitness salonu, açık voleybol ve basketbol sahaları, Pazaryeri fitness salonu, kadın spor merkezi ve açık voleybol ve basketbol sahaları, Dodurga beldesi mahalle tipi gençlik merkezi kazandırılacak. Köylerimize ise Gülümbe, Ahmetler ve Küre köylerine halı sahalar yapılacak. Gençlerimizin sporla buluşacağı, geleceğin sporcularının yetişeceği ve ulusal/uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bu yatırımların Bilecik'imize ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere; bu kıymetli yatırımların ilimize ve ilçelerimize kazandırılmasına destek veren Valimiz Faik Oktay Sözer, Milletvekilimiz Halil Eldemir, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Ata Öztürk ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz" dedi. - BİLECİK