Bilecik Edebali Stadı'nın açılış tarihi belli oldu - Son Dakika
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Spor

Bilecik Edebali Stadı'nın açılış tarihi belli oldu

Bilecik'te 2014 yılında çatısı çöken ve 2021 yılında yapımına başlanan Edebali Stadı'nın açılış tarihi belirlendi. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 19 milyonluk ödenek ayrılan stadın yapım çalışmaları hızlandırılarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tamamlanacak.

28.06.2024 11:54
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Bilecik'te 2014 yılında yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve 2021 yılında da yıkımı tamamlanarak yapımına başlanan Edebali Stadı'nın açılış tarihi belli oldu.

2014 yılında yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken, ardından depreme uygun olmadığı için senelerdir taraftar alınamayan Edebali Stadı için Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 2020 yılında 19 milyonluk ödenek oluşturulmuştu. Ardından stadın yıkım çalışmaları başlarken, 2021 yılında yeni stadın temelleri atılmıştı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yapımı devam eden Bilecik Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aygöl, aynı zamanda hızlandırılması için gerekli talimatları verdi. Vali Aygöl, yapımı devam eden stat hakkında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını söz verdiğimiz gibi stadımızda kutlayacağız. Artık bizim her türlü etkinliklerimize ev sahipliği yapacak olan stadımızda çalışmalar sona doğru gelmekte. Bilecik artık stat özlemi çekmeyecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik Edebali Stadı'nın açılış tarihi belli oldu - Son Dakika

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