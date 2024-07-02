Bilecik Gençlerbirliğispor, 1. Amatör Lig\'e çıkan son takım oldu

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Bilecik 2. Amatör Lig Play-Off müsabakaları sona ererken, 1. Amatör Lig'e çıkan son takım Bilecik Gençlerbirliğispor oldu.

Bilecik 2. Amatör Lig 2023-2024 futbol sezonu sona ererken, A grubunda Vezirhanspor, B grubunda 1963 Başak Spor ve C grubunda Cihangazispor ligi lider bitirerek, 1. Amatör Lig'e yükselmişti. Gruplarında ikinci olan Bilecikspor, Bilecik Gençlerbirliğispor ve Kurtköyspor kendi aralarında İstasyon Sentetik Sahada play-off müsabakası oynadılar. Bilecik Gençlerbirliğispor son maçında Kurtköyspor ile 1-1 berabere kalarak, Bilecik 1. Amatör Lig'e çıkan son takım oldu. Bilecik Gençlerbirliğispor'un şampiyonluk kupasını Futbol İl Temsilcisi Engin Toku takdim etti. - BİLECİK