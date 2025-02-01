Bilecik Gençlik Spor Kulübü Hentbolcusu Kerim Sökmen Beykoz Belediyesi\'ne Transfer Oldu

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Bilecik Gençlik Spor Kulübü Hentbol sporcusu Kerim Sökmen Beykoz Belediyesi hentbol kadrosuna transfer oldu.

Altyapı eğitimlerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Bilecik Gençlik Spor Kulübü ve okul müsabakalarında başarılı performans ortaya koyan minik sporcu Kerim Sökmen, bir çok takımın radarına takılmıştı. Bu takımlar arasında bir tercih yapan Kerim Sökmen Beykoz Belediyesi Hentbol takımına transfer oldu. Bu transfer takım arkadaşları büyük sevinç yaşanırken, yeni takımında başarılar dilediler. - BİLECİK