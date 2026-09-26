Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, Avrupa şampiyonu Zaloğlu\'nu tebrik etti

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ve Avrupa şampiyonu olan Mikail Zaloğlu bir araya geldi.

Bulgaristan'ın Panagyurishte şehrinde düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda 120 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Mikail Zaloğlu, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. 17 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Zaloğlu, antrenörü Serkan Can ile birlikte İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi.

Ramazan Demir, Avrupa şampiyonluğu elde eden Mikail Zaloğlu'nu ve antrenörü Serkan Can'ı tebrik ederek, "Sporcumuzu elde ettiği Avrupa şampiyonluğundan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.