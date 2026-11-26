Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulunarak öğrencilere yemek dağıttı.

Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden İl Müdürü Ramazan Demir, ilk olarak yurt yemekhanesinde incelemelerde bulundu. Ardından kazanların başına geçen Demir, öğrencilere yemek dağıtarak onlarla aynı sofrada buluştu. Akşam yemeğinde öğrencilerle sohbet eden Demir, gençlerin talep ve düşüncelerini dinledi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizle aynı sofrayı paylaşmak, onların düşüncelerini dinlemek ve taleplerine kulak vermek bizim için çok kıymetli. Öğrencilerimizin huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.