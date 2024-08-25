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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i, Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ziyaret etti.

Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, eğitim kurulu üyeleri ve Judo Bilecik İl Temsilcisi Serkan Can, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i ziyaret etti. Görüşmede Bilecik'te gerçekleşen judo eğitimi ve müsabakalarda elde edilen başarılar değerlendirildi. - BİLECİK