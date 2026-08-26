Bilecik Judocularına Uluslararası Başarı
Bilecikli judocular, şampiyonada madalyalar kazanarak uluslararası başarı elde etti.
Bilecikli judocular, 1. Uluslararası Yıldızlar ve Gençler Judo Şampiyonası'nda uluslararası başarı elde etti.
6 ülke, 25 il ve 300 sporcunun katıldığı organizasyonda Bilecikli sporcular, farklı kategorilerde derece elde etti. Yıldızlar kategorisi 90 kiloda mücadele eden Ahmet Buğra Kısa şampiyon olurken, +90 kiloda Cebrail Zaloğlu üçüncü oldu. Gençler kategorisi +100 kiloda ise Muzaffer Buğra Sezer bronz madalyanın sahibi oldu.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuların müsabakaların ardından 3 günlük ortak çalışma kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ettiğini belirterek, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.
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