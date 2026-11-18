1. Amatör Lig'in adı bu yıl Süper Amatör Lig olarak değiştirilirken, ilk hafta heyecanında 2 maç ileri bir tarihe ertelendi.

Bilecik Süper Amatör Lig 2026-2027 futbol sezonu A ve B Gruplarında bu hafta oynacak maçlarla başlayacak. A Grubu'ndan Vezirhanspor, Söğütspor, Bozüyükspor, Gülümbespor, Osmaneli Gençlerbirliğispor, Kandillispor ve 1969 Bilecikspor yer aldı. B Grubu'ndan ise, Karaköyspor, 1299 Bilecikspor Kulübü, Kürespor, Vitraspor, Cihangazispor, Pazaryerispor ve Akpınarspor yer aldı.

21-22 Kasım günü başlayacak ligin ilk haftasında A Grubu'nda 22 Kasım pazar günü saat 13: 00'da Bozüyük Sentetik Saha'da Bozüyükspor-Kandirlispor, aynı saatte Osmaneli Sentetik Sahası'ndan Osmaneli Gençlerbirliğispor- Gülümbespor karşı karşıya gelecek. 1969 Bilecikspor Kulübü -Söğütspor maçı 1969 Bilecikspor Kulübü bazı oyuncuların Üniversite Ligi'nde olduğundan ileri bir tarihe ertelendi. Ligin ilk haftasını bu grupta Vezirhanspor BAY geçecek.

B Grubu'nda ligin ilk haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'da Söğüt İlçe Stadı'nda Kürespor- Pazaryerispor, aynı saatte Bozüyük 1. Nolu Sentetik Sahası'nda Cihangazispor-Vitraspor karşılaşması oynanacak. Bu grupta ilk hafta oynanacak olan Akpınarspor-1299 Bilecikspor Kulübü maçı 1299 Bilecikspor Kulübü'nün bazı oyuncuların Üniversite Ligi'nde olduğundan ileri bir tarihe ertelendi. Ligin ilk haftasını bu grupta Karaköyspor BAY geçecek.

"Hafta sonu başlayacak ligimizde kulüplerimize başarılar dilerim"

ASKF Başkanı Nusret Tosun, çift devreli oynanacak ligde son 2 sırada yer alan takımlar Bilecik 1. Amatör Lig'e düşerken, ilk 3 sırada yer alacak takımlar şampiyonluk için play-off müsabakalarına çıkacaklarını söyledi Tosun, "Bu yıl Bilecik 1. Amatör Lig'in adı Süper Amatör Lig olarak değiştirildi. Hafta sonu başlayacak ligimizde kulüplerimize başarılar diler, kazasız belasız bir lig temenni ederiz" dedi.