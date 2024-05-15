Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Başladı - Son Dakika
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Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Başladı

Bilecik\'te 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Başladı

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıldönümü kutlamaları başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Bu anlamlı törenle, Kurtuluş Savaşı'nın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnet ifade edildi.

15.05.2024 11:37
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Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıldönümü kutlamaları başladı.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıldönümü kutlamaları programına; Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, sporcu ve gençler katıldı.

Haftanın ilk günü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile program akışı devam etti.

Bu anlamlı törenle, Kurtuluş Savaşı'nın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnet ifade edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, " Milli Mücadele'nin fiili başlangıç noktası olan 19 Mayıs'ın 105. yıldönümü, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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