Bilecik'te Atatürk Anma Töreninde Belekoma Tayfa Rüzgarı - Son Dakika
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Bilecik'te Atatürk Anma Töreninde Belekoma Tayfa Rüzgarı

Bilecik\'te Atatürk Anma Töreninde Belekoma Tayfa Rüzgarı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da Bilecik'te anıldı. Belekoma Tayfa taraftar grubu da törende yer alarak tarihi bir an yaşattı.

10.11.2024 14:34  Güncelleme: 14:46
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım saat 09.05'te Bilecik'te anılırken, Bilecikspor taraftar grubu olan Belekoma Tayfa da törenlerde yerini aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Şefik Aygöl, Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar Gülhan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenleri duyan tüm vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak, meydandaki Türk Bayrakları yarıya indirilerek İstiklal Marşı söylendi. Buradaki törenlerde Bilecikspor taraftar grubu olan Belekoma Tayfa törenlerde yerini aldı. Grup üyeleri ellerinde 'Sanma ki sadece 10 Kasım'da anıyoruz' yazılı pankartla törene katılırken, kentte törenlere katılan ilk taraftar grubu olarak ta tarihe geçtiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik'te Atatürk Anma Töreninde Belekoma Tayfa Rüzgarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Atatürk Anma Töreninde Belekoma Tayfa Rüzgarı - Son Dakika
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