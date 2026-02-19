Bilecik'te Genç Kız Futsal Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Genç Kız Futsal Müsabakaları Sonuçlandı

Bilecik\'te Genç Kız Futsal Müsabakaları Sonuçlandı
19.02.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul Spor Faaliyetleri'nde Bozüyük Selahattin Şeker Lisesi şampiyon oldu, dereceye giren okullar açıklandı.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Genç Kız Futsal Müsabakaları sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda oynanan müsabakalar sonunda dereceye giren okullar belli oldu. Turnuvada Bozüyük Selahattin Şeker Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Bozüyük Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından açıklama yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Genç kızlarımızın spora olan ilgisi ve sahadaki mücadeleleri bizleri gururlandırdı. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize, okullarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bozüyük, Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik'te Genç Kız Futsal Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:13:55. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Genç Kız Futsal Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.