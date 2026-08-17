Bilecik\'te Kick Boks Şampiyonası Tamamlandı

Bilecik'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen kick boks şampiyonası tamamlandı.

Bilecik'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen İller Arası Kick Boks Şampiyonası, 21 ilden 480 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük mücadeleye sahne olan şampiyona, bugün düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, organizasyona katılan sporcuların ortaya koyduğu mücadele ve performans büyük beğeni topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, "Mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor; organizasyona katkı sunan hakemlerimize, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.